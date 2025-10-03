La Banque Scotia relève l'objectif de cours de Duke Energy et relève sa recommandation à "surperformance sectorielle"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** La Banque Scotia relève l'objectif de cours de l'entreprise de services publics Duke Energy DUK.N de 128 $ à 137 $; et relève sa recommandation de "performance sectorielle" à "surperformance sectorielle".

** Le nouvel objectif de cours représente un potentiel de hausse de 12,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** La banque de courtage se dit attirée par les fortes tendances fondamentales de DUK et son calendrier réglementaire peu chargé, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs à la recherche d'une action stable et à grande capitalisation dans le secteur des services publics.

** "Nous considérons que DUK est particulièrement bien positionnée parmi les entreprises de services publics américaines, car ses territoires de service ont connu du succès auprès des centres de données et des fabricants", a déclaré la Banque Scotia.

** Sur 19 courtiers, 6 évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 13 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 131,50 $ - données compilées par LSEG.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 12,8 % depuis le début de l'année.