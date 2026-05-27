La Banque Scotia du Canada affiche une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à l'augmentation de ses revenus d'intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La Banque de Nouvelle-Écosse ( BNS.TO ) a annoncé mercredi une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre, grâce à une augmentation des revenus d'intérêts et à une activité de transactions plus soutenue qui ont stimulé les résultats de l'établissement bancaire canadien.

Le cycle de baisse des taux d'intérêt au Canada a réduit les coûts de dépôt des banques et soutenu la demande de prêts, ce qui a permis de maintenir les emprunts globalement stables au cours du trimestre malgré les pressions macroéconomiques.

Les revenus nets d'intérêts de la Banque Scotia — la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse sur les dépôts — ont augmenté de 4,8 % pour atteindre 5,52 milliards de dollars canadiens(3,99 milliards de dollars) par rapport à l'année précédente.

L'évolution des anticipations de taux d'intérêt et les incertitudes économiques liées à l'instabilité géopolitique générale ont contraint les investisseurs à réajuster leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques, ce qui a stimulé l'activité de la division de transactions de la banque.

La volatilité des marchés pousse les investisseurs à repositionner leurs portefeuilles, ce qui permet aux banques de tirer davantage de revenus des commissions.

Le bénéfice net, part du groupe, de la division Global Banking and Markets de la banque s'est établi à 457 millions de dollars canadiens, contre 413 millions de dollars canadiens il y a un an.

Les actions de l'établissement ont gagné près de 10 % depuis le début de l'année 2026, sous-performant la plupart de ses concurrents canadiens.

La banque a déclaré un bénéfice net de 2,63 milliards de dollars canadiens, soit 2 dollars canadiens par action, pour le trimestre clos le 30 avril, contre 2,03 milliards de dollars canadiens, soit 1,48 dollar canadien par action, pour la même période de l'année précédente.

(1 $ = 1,3823 dollar canadien)