La Banque Scotia du Canada affiche des résultats trimestriels solides grâce à des revenus d'intérêts plus élevés

Le prêteur canadien Bank of Nova Scotia

BNS.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre mardi, grâce à des intérêts plus élevés dans un contexte d'apaisement des tensions commerciales avec les États-Unis.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 2,52 milliards de dollars canadiens (1,82 milliard de dollars canadiens), ou 1,88 dollar canadien par action, pour le trimestre terminé le 31 juillet, comparativement à 2,19 milliards de dollars canadiens, ou 1,63 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)