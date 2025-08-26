La Banque Scotia du Canada affiche des résultats trimestriels solides grâce à des revenus d'intérêts plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 et 3, et de détails dans le paragraphe 4)

Le prêteur canadien Bank of Nova Scotia

BNS.TO a fait état mardi d'une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, bénéficiant de revenus d'intérêts plus élevés dans un contexte d'apaisement des tensions commerciales avec les États-Unis.

Une véritable guerre commerciale nord-américaine, qui semblait probable au début de l'année à la suite de la politique tarifaire du président américain Donald Trump, a été largement évitée.

Bien que les consommateurs et les entreprises canadiens restent méfiants face à une inflation plus élevée, ils ont été des emprunteurs résilients, selon les analystes.

Le revenu net d'intérêts de la Banque Scotia - la différence entre ce que les banques font sur les prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts - s'est élevé à 5,49 milliards de dollars canadiens au cours du trimestre déclaré. Ce chiffre est à comparer aux 4,86 milliards de dollars canadiens enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 2,52 milliards de dollars canadiens (1,82 milliard de dollars canadiens), ou 1,88 dollar canadien par action, pour le trimestre terminé le 31 juillet, contre 2,19 milliards de dollars canadiens, ou 1,63 dollar canadien par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3817 dollar canadien)