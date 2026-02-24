La Banque Scotia dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la vigueur de la gestion de patrimoine et des marchés de capitaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Scotia fait état d'une croissance dans tous ses secteurs d'activité

Le BPA de 2,05 $CAN dépasse l'estimation de 1,95 $CAN

La banque donne le coup d'envoi aux résultats du 1er trimestre des banques canadiennes

(Mises à jour tout au long de l'article pour ajouter les estimations des analystes et le commentaire du chef de la direction au paragraphe 5) par Nivedita Balu et Ateev Bhandari

La banque canadienne Bank of Nova Scotia BNS.TO a publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux estimations des analystes, soutenus par une forte croissance de ses segments de gestion de patrimoine et de marchés de capitaux, qui bénéficient de revenus basés sur les frais.

Cette année, les banques canadiennes misent sur un pipeline prometteur d'introductions en bourse et sur une activité accrue, favorisée par la hausse des prix de l'or et du pétrole, afin de stimuler les revenus de leurs activités sur les marchés des capitaux et d'élargir la demande de services de gestion de patrimoine - deux segments à marge élevée et basés sur la prestation de services.

Le secteur de la gestion de patrimoine a enregistré une hausse de 18 % de son bénéfice net, grâce à l'augmentation des frais de gestion des fonds communs de placement et des revenus de courtage, tandis que le secteur des marchés des capitaux a enregistré une hausse de 5 % de ses bénéfices grâce à la reprise des fusions-acquisitions et des introductions en bourse. Dans le même temps, les bénéfices des activités bancaires canadiennes de la Banque Scotia ont également augmenté de 5 %, grâce à une hausse du revenu net d'intérêts - la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts. Le secteur des services bancaires internationaux, qui comprend le Mexique, le Pérou et les Caraïbes, a enregistré une hausse de 10 % de son bénéfice net.

"L'année 2026 commence très bien pour la Banque Scotia", a déclaré le chef de la direction, Scott Thomson, dans un communiqué de presse. "Nous avons enregistré une croissance des bénéfices dans tous nos secteurs d'activité ce trimestre."

LES TARIFS DOUANIERS DE TRUMP ASSOMBRISSENT LES PERSPECTIVES COMMERCIALES

La Banque Scotia s'est davantage concentrée sur l'Amérique du Nord, misant sur l'essor des échanges commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais une trajectoire commerciale incertaine et les tarifs douaniers du président américain Donald Trumpont pesé sur le commerce transfrontalier et le segment international de la banque, qui comprend également le Mexique, le Pérou, les Caraïbes et l'Amérique centrale. Alors que le Premier ministre Mark Carney a redoublé d'efforts pour diversifier les liens commerciaux du Canada dans le contexte des tarifs douaniers élevés imposés par Trump, l'économie du pays a échappé à une grande partie des turbulences créées par l'évolution de la politique commerciale.

Le revenu net d'intérêts de la Banque Scotia, la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles paient sur les dépôts, s'est élevé à 5,58 milliards de dollars canadiens (4,07 milliards de dollars US) au cours du trimestre. Ce chiffre est à comparer aux 5,17 milliards de dollars canadiens enregistrés un an plus tôt.

La provision pour créances douteuses s'élevait à 1,18 milliard de dollars canadiens, en hausse par rapport aux 1,16 milliard de dollars canadiens de l'année précédente, reflétant les attentes d'une augmentation des défauts de paiement des prêts.

"Nous avons une vision positive... Bien que les provisions pour pertes sur créances aient été plus élevées que prévu, nous nous attendons à ce qu'elles diminuent à partir de ces niveaux", a déclaré Darko Mihelic, analyste chez RBC Capital Markets.

La banque canadienne a enregistré un bénéfice ajusté de 2,70 milliards de dollars canadiens pour le trimestre clos le 31 janvier, contre 2,36 milliards de dollars canadiens un an plus tôt.

Par action, elle a gagné 2,05 dollars canadiens, dépassant l'estimation moyenne de 1,95 dollar canadien, selon les données du LSEG.

La Banque Scotia est la première des six grandes banques canadiennes à publier ses résultats du premier trimestre.

(1 dollar US = 1,3705 dollar canadien)