La banque privée suscite toujours plus de vocations en France

(NEWSManagers.com) - La France n’est pas le pays où le nombre de grandes fortunes est le plus élevé, mais les banques de tous horizons veulent y développer leur gestion de fortune. Dernière en date, Citi a annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau à Paris sur cette activité, ainsi qu’à Francfort. Auparavant, Citi Private Bank était présente en France notamment via son bureau luxembourgeois. Elle a commencé à recruter du personnel et a entamé la relocalisation d’une partie de ses équipes du Luxembourg. Les responsables pays pour la France et l’Allemagne seront nommés prochainement.

A Paris, l’activité de Citi Private Bank sera basée dans les mêmes locaux que sa banque d’investissement. Citi veut continuer de faire de la France son « hub européen ». « Depuis plusieurs années, nous développons et renforçons nos activités de marchés et de banque en France, passant de 160 à 300 collaborateurs en deux ans », précise Cécile Ratcliffe, Country Officer de Citi pour la France.

La banque se positionne sur le même créneau que d’autres structures étrangères implantées historiquement, comme JPMorgan. Elle compte développer les services aux grandes familles avec lesquelles elle entretient déjà des liens pour leurs besoins internationaux et institutionnels. «Paris et Francfort sont deux des marchés européens à très forte valeur qui connaissent la croissance la plus rapide, et notre présence sur le terrain nous permettra de mieux servir nos clients existants et de nouer de nouvelles relations avec eux», a déclaré dans un communiqué Ida Liu, responsable mondiale de Citi Private Bank.

Citi n’est pas la seule à vouloir se développer en France. Goldman Sachs, qui dispose aussi d’une activité de gestion de fortune en France, compte aussi pousser des feux dans l’Hexagone. Goldman Sachs Private Wealth Management compte 14 bureaux en Europe continentale et Paris constitue un élément central de son offre sur ce secteur. La banque a d’ailleurs récemment relocalisé à Paris son groupe Markets Coverage couvrant les grands family offices dans la région Europe, Moyen-Orient Afrique (EMEA), dirigé par Alexandre Virolle. Par ailleurs, la responsable de la planification patrimoniale pour l’Europe, Géraldine Appert, actuellement au Royaume-Uni, sera basée à Paris à partir de juin.

Dans tous les cas, le modèle est le même. Le segment de clientèle visé reste clairement celui des très grandes fortunes, les ultra high net worth (UHNW), dont le patrimoine dépasse plusieurs dizaines de millions d’euros.