La Banque Postale AM vise 70Mds€ d'encours d'ici 2025

(NEWSManagers.com) - La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a réduit quelque peu ses ambitions. A l'occasion de la présentation à la presse des résultats annuels de La Banque Postale et de son nouveau plan stratégique à horizon 2030, le président du directoire Philippe Heim a déclaré viser les 70 milliards d'euros d'encours sous gestion d'ici 2025. Bien moins que les 100 milliards envisagés par Rémy Weber il y a un an. Ce dernier n'avait toutefois pas fixé de date butoir à cet objectif.

La filiale de gestion d'actifs gère aujourd'hui 52 milliards d'euros d'encours, un chiffre en baisse suite au transfert des gestions taux et assurantielles vers la coentreprise gérée avec Ostrum. Cette hausse des encours sur cinq ans passera à la fois par de la croissance interne, mais aussi des acquisitions " en France et à l'international" , a précisé le groupe. LBPAM se dit notamment intéressée par les stratégies de gestion sur les actifs réels et illiquides.

Côté compte de résultat, LBPAM a vu son produit net bancaire grimper de 3,6% à 161 millions d'euros, malgré une décollecte, non précisée. Son résultat d'exploitation est lui resté stable, à 63 millions d'euros, en raison d'une hausse des frais de gestion. Ces chiffres prennent en compte 10 mois d'exercice des activités de gestion taux et assurantielles transférées depuis à Ostrum AM.

Doubler les encours de BPE

LBPAM a également annoncé vouloir doubler les encours sous gestion de sa banque privée, BPE, à 20 milliards d'euros d'ici 2025. Pour y parvenir, l'entité compte développer une offre de gestion sous mandat 100% ISR dès cette année, et une expertise de family office. BPE, qui sert 600.000 clients, doit également doubler ses espaces relationnels pour atteindre 100 bureaux d'ici cinq ans. Pour l'exercice 2020, la banque privée a réalisé une collecte nette de 1,1 milliard d'euros (+61%), et a connu une hausse des encours sous mandat de 14%, à 5,7 milliards.

Enfin, sur l'assurance-vie, les réseaux La Banque Postale et BPE ont enregistré une décollecte de 2,2 milliards d'euros. Ce flux négatif a été alimenté par les retraits sur les fonds euros (-3,1 milliards d'euros), compensés en partie par la collecte des unités de compte (+0,8 milliard). Le montant total géré dans cette enveloppe est donc en repli de 1 %, à 125,4 milliards d' euros. La direction a par ailleurs annoncé vouloir atteindre 30% d'unités de compte d'ici 2025, contre 19% aujourd'hui.