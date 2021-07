La Banque Postale AM s'est opposée à 28% des résolutions en assemblée générale en 2021

(NEWSManagers.com) - La Banques postale Asset Management (LBP AM) et sa filiale

Tocqueville finance ont exercé leur droit de vote sur plus de 90% de

leurs investissements en actions lors de 630 assemblées générales,

organisées par 586 sociétés dans 27 pays, a annoncé le groupe.

" Cette saison a été l' occasion pour LBP AM de marquer une

nouvelle étape dans son engagement en faveur de la transition juste, en

termes de climat, de biodiversité, de respect pour les droits humains

et, plus globalement, en matière de responsabilité sociale des

entreprises" , peut-on lire dans un communiqué. LBP AM dit avoir

soutenu 91% des résolutions d' actionnaires relatives aux sujets

environnementaux et sociaux.

Par ailleurs, sur les 10.477 résolutions votées, LBP AM n' en a pas

soutenu 2.922- soit 28% du total des votes exprimés. Les votes en ce

sens portaient principalement sur les élections au conseil (diversité,

indépendance), les rémunérations des dirigeants, et les autorisations

financières.

LBP AM a soutenu 10 résolutions " Say on Climate " sur les 14

auxquelles elle a voté. Le taux d' opposition aux résolutions relatives

aux rémunérations s' est élevé à plus de 40%. " LBP AM a fait de la modération des rémunérations des dirigeants un principe de vote important" ,

explique la société. Dans un contexte de crise sanitaire l'an dernier,

elle indique aussi s'être opposée à près de 10% résolutions sur les

dividendes et 15% des rachats d' actions.