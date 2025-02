La Banque Postale AM renforce ses équipes dédiées aux actifs privés

(AOF) - LBP AM étoffe ses équipes dédiées aux actifs privés avec les arrivées de Karine Gate, responsable des opérations - actifs privés et de Julie Kong, structureur produits - actifs privés. La société de gestion renforce ainsi les capacités de croissance opérationnelle de sa plateforme d’actifs privés européens, LBP AM European Private Markets, et son expertise d’ingénierie et de structuration de produits financiers non cotés. Depuis 2022 Karine Gate exerçait chez Tikehau IM en tant que responsable des opérations dette privée.

Karine Gate est diplômée d'un Bachelor en finance, banque et marchés d'options de l'International Business Administration School.

Julie Kong exerçait pour sa part depuis 2022 chez BNP Paribas Asset Management en tant que senior product manager sur les actifs non cotés. Elle est diplômée de Télécom Sud Paris, majeure Finances, et détient la certification CAIA – Chartered Alternative Investment Analyst.