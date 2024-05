La Banque Postale AM : "la BoE devrait baisser ses taux un peu plus rapidement"

(AOF) - Si la BCE a quasiment pré-annoncé une première baisse de taux en juin, la Banque d’Angleterre (BoE) se prépare également à commencer à baisser ses taux cet été, probablement avant la Fed. "La BoE a été plus accommodante qu'anticipé lors de sa dernière réunion jeudi dernier. Sur les neufs membres, deux ont voté pour une baisse de taux (un de plus qu'en mars), même si la majorité a préféré laisser les taux directeur inchangés, comme attendu", souligne La Banque Postale AM.

De plus, la BoE a ajusté son communiqué afin d'insister sur l'importance des prochaines données dans sa prise de décision sur les taux.

Enfin, elle a revu à la baisse ses prévisions d'inflation qui indiquent désormais que l'inflation reviendrait sous la cible de 2% à horizon 2 ans (à 1,9% à 2 ans, 1,6% à 3 ans).

"Vu que ces prévisions sont basées sur les anticipations de taux d'intérêt du marché, cela suggère que la BoE pense que les anticipations du marché avant la réunion étaient trop élevées. Or ces anticipations indiquaient une baisse de taux et demi d'ici la fin de l'année centrée sur le quatrième trimestre" explique La Banque Postale AM.

"Au total, il semble que la banque d'Angleterre soit prête, sauf surprise, à baisser ses taux cet été. Le timing entre juin et août reste incertain selon nous. Le gouverneur Bailley n'a pas tranché après la réunion, indiquant qu'une baisse de taux en juin 'n'était ni exclue ni un fait accompli'. Mais nous pensons que la BoE devrait baisser ses taux un peu plus rapidement que ne l'anticipent les marchés, dans les trimestres suivants", conclut l'asset manager.