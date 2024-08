La Banque Postale AM : "l'Allemagne n'enclenche pas de dynamique favorable pour son économie"

(AOF) - "En zone euro, l’enquête de l’IFO pour l’Allemagne pour le mois d’août a confirmé le message des enquêtes PMI, c’est-à-dire celui d’une économie en panne. En effet, l’indice global sur le climat des affaires a poursuivi sa chute commencée en juin dernier. Que ce soit l’opinion sur les conditions présentes ou sur les perspectives, les deux indices baissent sur le mois. Evidemment ceci n’est pas de bon augure pour l’avenir proche et souligne l’importance de l’assouplissement monétaire de la BCE pour les mois à venir", explique Sebastian Paris Horvitz, stratégiste chez La Banque Postale AM.

"Néanmoins, on note que l'Allemagne souffre davantage que ses partenaires d'un cycle industriel mondial qui reste déprimé et du manque d'élan de l'économie chinoise", précise t-il.

En fait, le manque de dynamisme de la demande intérieure allemande a été souligné par les détails sur l'évolution du PIB au deuxième trimestre 2024. En effet, la contraction de 0,1% s'explique par une demande privée qui souffre. La consommation s'est contractée, tout comme l'investissement. Celui-ci de manière extrêmement marquée.

Malgré la contribution positive de la dépense publique à la croissance au deuxième trimestre 2024, on ne peut que constater que les contraintes budgétaires que s'impose l'Allemagne ne lui permettent pas d'enclencher une dynamique plus favorable pour l'économie, d'autant plus que les autorités ont des projets très ambitieux, notamment sur la transition énergétique.

"A ce stade, on comptera plus sur la BCE et sur l'espoir d'une embellie du cycle industriel mondial, qui pour l'instant tarde à pointer son nez, pour que l'économie allemande retrouve plus d'allant", conclut Sebastian Paris Horvitz.