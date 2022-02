La Banque Postale AM a collecté 3 Md€ en 2021

(NEWSManagers.com) - A l'occasion d'une conférence de presse sur ses perspectives de marché 2022, La Banque postale Asset Management a annoncé avoir collecté 3 milliards d'euros sur l'année 2021. La filiale de gestion de la Banque postale a connu l'an dernier sa première année d'exercice pleine avec ses " nouveaux habits de gestion de conviction et de multi-spécialiste" a rappelé sa dirigeante Emmanuelle Mourey. Les encours se sont établis à 60 milliards d'euros contre 51 milliards fin 2020. Ils se répartissent au sein de quatre " piliers de gestion" que sont les gestions actions logées dans la filiale Tocqueville finance (13 milliards d'encours), les actifs de performance absolue et multi-actifs (27 milliards), les solutions quantitatives (13 milliards) et les actifs réels et privés (7 milliards).

En 2020, la Banque Postale AM avait transféré à Ostrum, filiale de Natixis IM (groupe BPCE), une partie de sa gestion obligataire assurantielle dans le cadre d'une alliance stratégique entre Natixis et La Banque Postale. La Banque Postale AM est cependant sortie totalement du capital d'Ostum il y a quelques mois après que BPCE a vendu sa participation dans CNP Assurances à La Poste en échange notamment du rachat de la participation de La Banque postale AM dans Ostrum.

En 2021, trois fonds se sont particulièrement démarqués en termes de collecte pour un total de 700 millions d'euros. Il s'agit des fonds Actions Silver Age ISR, Actions Environnement ISR et Actions Value Euro ISR. Le groupe a rappelé qu'il restait leader en France en nombre de fonds ayant obtenu le Label d'Etat ISR avec 83 fonds labellisés pour un encours global de 30 milliards d'euros. Par ailleurs, 80% sont des fonds article 8 au sens de la réglementation SFDR et 20% sont estampillés article 9.