"La Banque nationale Suisse réduira ses taux de 25 points de base" (Allianz GI)

Avant de conclure : "Nous pensons que la BNS va continuer à réduire les taux d'intérêt en accord avec les autres banques centrales. Mais la vraie question est de savoir quand elle décidera d'arrêter les baisses de taux et de recourir à des méthodes non conventionnelles pour stabiliser l'économie".

Elle estime que les pressions à la hausse sur le franc suisse reprendront dans un avenir proche si la Banque nationale suisse (BNS) n'intervient pas sur les marchés des changes, ne réintègre pas le territoire des taux négatifs ou ne s'engage pas dans un mélange des deux.

