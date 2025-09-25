La Banque nationale suisse maintient son taux directeur à 0%

(AOF) - La Banque nationale suisse (BNS) maintient son taux directeur à 0%. " La pression inflationniste n'a guère changé depuis le deuxième trimestre. La politique monétaire contribue à maintenir l'inflation dans la plage de stabilité des prix et soutient l'activité. La BNS continuera d'observer la situation et adaptera si nécessaire sa politique monétaire afin de garantir la stabilité des prix ", précise la banque centrale.

L'inflation a légèrement augmenté depuis le dernier examen de la situation économique et monétaire. Elle est passée de -0,1% en mai à 0,2% en août. Cette hausse s'explique principalement par l'accélération du renchérissement dans le secteur du tourisme et des biens importés.

" Depuis l'examen de juin, la pression inflationniste n'a guère varié. L'inflation devrait certes être légèrement plus élevée à court terme, mais la prévision d'inflation conditionnelle à moyen terme reste inchangée. Cette prévision se situe dans la plage de stabilité des prix pour toute la période sur laquelle elle porte ", indique la BNS.

" En moyenne annuelle, elle s'établit aux mêmes niveaux que lors de notre dernier examen, à savoir 0,2% pour 2025, 0,5% pour 2026 et 0,7% pour 2027. La prévision d'inflation conditionnelle repose sur l'hypothèse d'un taux directeur de la BNS maintenu constant à 0% sur toute la période de prévision ", détaille la banque centrale sur ce point.