La Banque nationale suisse baisse de nouveau ses taux d'intérêts

Si l'inflation a légèrement augmenté depuis le dernier examen de la situation économique et monétaire, elle s'inscrivait toutefois à seulement 1,4% en mai. Durant toute la période sur laquelle elle porte, la prévision d'inflation conditionnelle se trouve dans la plage de stabilité des prix. En moyenne annuelle, elle est de 1,3% pour 2024, de 1,1% pour 2025, et de 1% pour 2026. Elle repose sur l'hypothèse d'un taux directeur de la BNS maintenu constant à 1,25% pendant toute la période de prévision.

(AOF) - La Banque nationale suisse (BNS) abaisse son taux directeur de 25 points de base à 1,25%, décision qui sera effective demain. Elle avait déjà assoupli sa politique monétaire en mars de 25 points de base, devenant la première des grandes banques centrales à le faire. Elle a par ailleurs souligné être "disposée à être active au besoin sur le marché des changes". La BNS est confrontée à une hausse de sa devise, qui affiche la meilleure performance parmi les pays du G10 en juin.

