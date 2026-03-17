La Banque nationale suisse a intensifié ses achats de devises en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, plus d'informations) par John Revill

La Banque nationale suisse a intensifié ses achats de devises étrangères en 2025, a-t-elle déclaré mardi, la banque centrale cherchant à contenir les retombées des tarifs douaniers du président américain Donald Trump sur la valeur du franc suisse.

La BNS a acheté des devises étrangères pour une valeur de 5,2 milliards de francs suisses (6,59 milliards de dollars) en 2025, selon le rapport annuel de la BNS, en hausse par rapport aux 1,2 milliard de francs qu'elle a achetés en 2024.

La BNS achète des devises étrangères en échange de francs afin d'affaiblir la pression de l'appréciation sur la monnaie suisse, dont la hausse fait baisser l'inflation en rendant les importations moins chères tout en rendant les exportations suisses plus onéreuses à l'étranger.

L'année dernière, la banque centrale a considérablement augmenté ses achats de devises, destinés à ralentir l'appréciation du franc suisse, qui a bondi à la suite de l'annonce des droits de douane par Trump en avril.

Les économistes s'attendent à ce que la BNS s'appuie davantage sur des interventions en 2026 pour freiner la hausse du franc, tout en maintenant son taux directeur actuel à 0 %.

La BNS devrait annoncer sa prochaine décision jeudi.

Lors d'une rare intervention verbale au début du mois , la BNS a déclaré qu'elle était plus disposée à intervenir sur les marchés des devises étrangères après que le conflit au Moyen-Orient a poussé le franc à son niveau le plus élevé par rapport à l'euro depuis plus de dix ans.

(1 dollar = 0,7896 franc suisse)