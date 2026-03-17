La Banque nationale suisse a augmenté ses achats de devises en 2025 après les tarifs douaniers de Trump

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* Les achats de devises étrangères ont bondi suite au choc tarifaire

* Les experts s'attendent à ce que les achats de devises soient le principal outil de la BNS

* La BNS devrait annoncer sa décision jeudi

(Article remanié et incluant les commentaires d'analystes) par John Revill

Les achats de devises étrangères de la Banque nationale suisse ont plus que quadruplé l'année dernière alors qu'elle cherchait à ralentir l'appréciation du franc suisse après que le président américain Donald Trump a annoncé des tarifs douaniers élevés sur les partenaires commerciaux en avril.

La banque centrale a acheté des devises étrangères pour une valeur de 5,2 milliards de francs suisses (6,6 milliards de dollars), selon son rapport annuel publié mardi, en hausse par rapport aux 1,2 milliard de francs qu'elle a achetés en 2024.

Le franc, valeur refuge, s'est apprécié de 14 % par rapport au dollar l'année dernière et a gagné 0,9 % par rapport à l'euro. Un franc plus fort rend les exportations suisses plus chères à l'étranger.

Les économistes s'attendent à ce que la BNS continue d'intervenir sur les marchés des changes cette année, car la guerre en Iran a accentué la pression à la hausse sur le franc et la banque hésite à rendre ses taux d'intérêt négatifs. Le taux directeur actuel est de 0 %.

Lors d'une rare intervention verbale ce mois-ci , la BNS a déclaré qu'elle était plus disposée à intervenir sur les marchés des devises après que le conflit a poussé le franc à son plus haut niveau par rapport à l'euro depuis plus de dix ans.

"Pour 2026, je m'attends à ce que la BNS soit plus active sur les marchés des changes", a déclaré GianLuigi Mandruzzato, économiste à EFG Bank, tout en ajoutant que cela dépendrait en grande partie de la durée du conflit dans le Golfe.

"Avec des taux directeurs à 0 %, les interventions sur le marché des changes sont mieux adaptées pour réduire le risque d'une appréciation trop rapide de la monnaie", a-t-il ajouté.

La BNS devrait annoncer sa prochaine décision jeudi.

(1 dollar = 0,7896 franc suisse)