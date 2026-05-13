L'Inde augmente ses taxes sur l'importation de l'or et de l'argent, pour protéger sa devise

( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )

L'Inde a augmenté ses taxes sur l'importation de l'or et de l'argent pour ralentir la dévaluation de sa monnaie, la roupie, et la baisse de ses réserves de changes dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

Ces taxes sur l'importation des deux métaux précieux sont passées de 6 à environ 15%, selon deux directives rendues publiques par le gouvernement mardi soir.

Cette décision intervient au lendemain de déclarations du Premier ministre Narendra Modi, qui a exhorté ses compatriotes à restreindre leurs achats d'or, dont les transactions mondiales s'opèrent en dollar, pour enrayer la baisse de la roupie et de ses réserves de changes.

Mardi, la devise indienne est brièvement tombée à son plus bas niveau historique face à la monnaie américaine - 95,73 roupies pour un dollar - avant de rebondir.

Elle a perdu près de 5% depuis les premières frappes américaines et israéliennes sur l'Iran le 28 février, l'une des plus mauvaises performances des devises asiatiques.

Troisième importateur mondial d'hydrocarbures, l'Inde est confronté à de graves difficultés d'approvisionnement en pétrole et en gaz à cause du conflit au Moyen-Orient.

Les difficultés persistantes de navigation dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite le pétrole et le gaz importés par l'Inde, accroissent la pression à la hausse sur les prix des carburants, que New Delhi s'est jusque-là catégoriquement refusé à augmenter.

Dimanche, M. Modi a appelé les Indiens à réduire leur consommation d'essence, en promouvant le covoiturage et le recours aux transports en commun.

L'or est particulièrement prisé pour les mariages et les célébrations religieuses en Inde, dont il arrive au deuxième rang des importations après les hydrocarbures.