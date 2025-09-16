La Banque nationale accepte de racheter la société privée Vista pour un montant de 369 millions de dollars

National Bank Holdings NBHC.N a déclaré lundi qu'elle allait acquérir une banque plus petite, Vista Bank, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'un montant de 369,1 millions de dollars, dans le but d'étendre l'empreinte de la banque régionale au Texas.

Le second semestre de l'année devrait donner un élan à la vague de transactions parmi les prêteurs régionaux, prévue depuis longtemps à l'adresse , car la réglementation plus souple de l'administration actuelle stimule le moral des dirigeants, malgré l'incertitude macroéconomique qui subsiste.

La semaine dernière, la banque américaine PNC Financial

PNC.N a accepté de racheter la banque privée FirstBank Holding pour un montant de 4,1 milliards de dollars en numéraire et en actions, à la suite d'une fusion en actions de 8,6 milliards de dollars entre Pinnacle Financial Partners

PNFP.O et Synovus Financial SNV.N en juillet.

"Bien que nous ayons eu de multiples opportunités en cours de route et que nous ayons fortement envisagé une introduction en bourse, après avoir rencontré l'équipe de la Banque nationale, il nous est apparu clairement que NBH Bank était le bon partenaire au bon moment", a déclaré John Steinmetz, président-directeur général de Vista Bank. M. Steinmetz dirigera les marchés du Texas pour l'entité combinée.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Vista recevront environ 84,8 millions de dollars en espèces et 7,4 millions d'actions ordinaires de la Banque nationale.

Sur la base du cours de clôture de l'action de la Banque nationale, qui était de 38,47 dollars vendredi, la transaction est évaluée à 369,1 millions de dollars.

Fondée en 1912, Vista Bank, basée à Dallas, a déclaré 2,4 milliards de dollars d'actifs dans 11 centres bancaires au 30 juin, opérant principalement au Texas et à Palm Beach, en Floride.

L'entité combinée détiendra environ 12,4 milliards de dollars d'actifs pro forma, la Banque nationale, basée à Denver (Colorado), prévoyant de conserver la marque Vista au Texas.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.