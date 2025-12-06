La Banque mondiale s'associe au groupe mondial de vaccins Gavi pour un financement de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 3 et 4, et le contexte à partir du paragraphe 5)

Le Groupe de la Banque mondiale a déclaré samedi qu'il travaillait avec l'alliance mondiale pour les vaccins Gavi afin de renforcer le financement de la vaccination et des systèmes de soins de santé primaires, prévoyant de mobiliser au moins 2 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans le cadre d'un financement conjoint.

Les deux organisations travailleront également ensemble pour faire progresser la fabrication de vaccins en Afrique, dans le cadre d'un objectif de la Banque mondiale visant à aider les pays à fournir à 1,5 milliard de personnes des services de santé de qualité et abordables d'ici à 2030, a déclaré la Banque mondiale.

Gavi est un partenariat public-privé qui aide à vacciner plus de la moitié des enfants les plus pauvres du monde contre les maladies.

"Notre collaboration élargie avec le Groupe de la Banque mondiale reflète un effort conjoint de longue date pour soutenir les pays dans la mise en place de systèmes de santé solides et résistants", a déclaré Sania Nishtar, directrice générale de Gavi.

En juin, le ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., a déclaré que les États-Unis ne contribueraient plus au financement de Gavi ), affirmant que le groupe ne tient pas compte de la sécurité et l'invitant à "justifier les 8 milliards de dollars que l'Amérique a versés depuis 2001".

L'administration Trump a également indiqué en mars qu'elle prévoyait de réduire le financement annuel d'environ 300 millions de dollars pour Gavi dans le cadre d'un retrait plus large de l'aide internationale.

En juin, Gavi disposait de plus de 9 milliards de dollars, soit moins que l'objectif de 11,9 milliards de dollars, pour son travail d'aide à la vaccination des enfants au cours des cinq prochaines années.

D'autres donateurs, dont l'Allemagne , la Norvège et la Fondation Gates, se sont engagés à verser des fonds cette année pour les travaux futurs de Gavi.