La Banque Internationale à Luxembourg cède son activité d'administration de fonds

(NEWSManagers.com) - La Banque Internationale à Luxembourg (BIL) vient de céder son activité d' administration de fonds, BIL Fund & Corporate Services, au groupe Zedra. L' opération reste soumise à l' approbation de la CSSF, le régulateur luxembourgeois.

Le groupe Zedra, qui est spécialisé dans l'administration de fonds et les services de planification successorale et patrimoniale, compte plus de 585 employés dans 15 pays à travers le monde, dont notamment Jersey, Guernesey, aux îles Caïmans et à Singapour. La société met ici la main sur une structure d'une trentaine de collaborateurs.