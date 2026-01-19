La banque indienne Yes Bank chute ; les maisons de courtage maintiennent leur position "vendre" en raison du stress des détaillants et de la croissance "anémique" du crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 janvier - ** Les actions du banque indien Yes Bank

YESB.NS chutent de 2,47% à 22,88 roupies

** Le groupe a annoncé une augmentation de 55% de son bénéfice au 3ème trimestre, aidé par une réduction de 91% des provisions

** Cependant, les courtiers Emkay Securities, Anand Rathi et Citi maintiennent leur position "vendre" sur le titre

** Anand Rathi déclare que le stress des détaillants persiste et que le rendement des capitaux propres reste inférieur à la moyenne, la hausse des bénéfices étant largement due à la réduction des provisions

** Emkay Securities signale une croissance insuffisante, un profil de rendement faible et des valorisations élevées, affirmant que la croissance du crédit reste "anémique"

** Citi note des efforts pour reconstruire les actifs non performants et l'expansion de la marge d'intérêt nette - suivi de l'audience de la Cour suprême sur l'affaire des obligations AT-1

** L'action est en moyenne notée "vendre" par 11 analystes; PT médian de 18 roupies - données LSEG

** YESB a augmenté de 10,2% en 2025