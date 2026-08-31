La banque indienne Kotak Mahindra Bank aurait proposé deux candidats internes au poste de directeur général

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par Gopika Gopakumar

La banque indienne Kotak Mahindra Bank KTKM.NS a proposé deux candidats internes pour succéder à son directeur général, Ashok Vaswani, à l'issue de son mandat l'année prochaine, selon deux sources proches du dossier.

Cet établissement bancaire privé, quatrième banque privée du pays, a soumis les noms des directeurs exécutifs Anup Saha et Paritosh Kashyap à la Banque centrale indienne (Reserve Bank of India) pour approbation, ont indiqué ces sources.

Ces recommandations constituent la première étape du processus de sélection d'un successeur à M. Vaswani, qui a déclaré qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat à l'expiration de son mandat, le 31 décembre 2026, invoquant des raisons personnelles.

Cette nomination sera suivie de près, car la Kotak Mahindra Bank, sous la direction de M. Vaswani, s'était fixé pour objectif de devenir la troisième banque privée indienne en termes de bénéfice après impôts, et le nouveau directeur général devrait accélérer cette dynamique de croissance.

La réglementation bancaire indienne impose aux banques de proposer au moins deux candidats potentiels au poste de directeur général. L'autorité de régulation peut soit approuver l'un des noms proposés, soit rechercher d'autres candidats si ceux-ci sont jugés inaptes.

Reuters n'a pas pu déterminer lequel des deux noms était le premier choix de la banque.

La Kotak Mahindra Bank, M. Saha et M. Kashyap n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

M. Vaswani, ancien banquier chez Barclays et Citigroup, est devenu directeur général le 1er janvier 2024, succédant au fondateur Uday Kotak après plus de deux décennies. La famille Kotak est également le principal actionnaire de la banque, avec une participation de 26%.

M. Saha a rejoint Kotak en janvier de cette année après avoir dirigé la banque non bancaire Bajaj Finance et supervise actuellement les activités de banque de détail chez Kotak. M. Kashyap est un vétéran de Kotak qui supervise les activités de banque de gros.

L'action de la Kotak Mahindra Bank a progressé de 5% au cours des cinq dernières séances boursières.