La banque indienne HDFC affirme qu'un examen juridique n'a révélé aucun fondement aux allégations de son ancien président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rédaction entièrement remaniée, ajout d'informations issues du rapport des cabinets d'avocats, contexte, cours boursiers)

La banque HDFC HDBK.NS a déclaré vendredi qu’un examen juridique n’avait révélé aucun élément étayant les préoccupations soulevées par l’ancien président Atanu Chakraborty lors de sa démission en mars, invoquant des divergences éthiques avec la plus grande banque privée indienne.

Les actions de la HDFC Bank HDB.N , cotées aux États-Unis, ont progressé de 1,7 %.

Le départ soudain de M. Chakraborty a fait perdre près de 14 %, soit environ 16 milliards de dollars, à la valeur boursière de la banque au cours des semaines suivantes, et a contraint la banque centrale indienne à publier un communiqué exceptionnel pour rassurer les investisseurs et les déposants quant à la santé financière de cet établissement bancaire d’importance systémique.

Les cabinets d’avocats Wilson Sonsini et Wadia Ghandy ont mené l’examen juridique de cette affaire, qui a mis en lumière des tensions au sein de la direction de la banque. Détenue majoritairement par des investisseurs institutionnels étrangers, l’établissement bancaire a également essuyé des critiques en raison d’un titre boursier en difficulté depuis sa fusion de 40 milliards de dollars avec sa société mère, HDFC Ltd, en 2023.

« Après avoir mené à bien un examen juridique approfondi, les cabinets d’avocats externes ont conclu que la déclaration de M. Chakraborty et ses implications n’étaient pas étayées par les pièces du dossier ni par les entretiens avec les témoins », ont indiqué les cabinets d’avocats dans un rapport publié vendredi soir par la HDFC Bank à l’intention des places boursières.

Reuters avait rapporté en exclusivité le mois dernier que les cabinets d’avocats n’avaient constaté aucune lacune significative dans les pratiques de gouvernance ou les processus du conseil d’administration.

L'examen juridique, qui a duré trois mois, n'a révélé aucune preuve, ni dans les procès-verbaux des comités du conseil d'administration ni lors des entretiens avec les témoins, indiquant que M. Chakraborty ait exprimé des inquiétudes quant au fait que les “événements et pratiques” au sein de la banque ne correspondaient pas à ses “valeurs et à son éthique” personnelles, ont précisé vendredi les cabinets d'avocats.

Il n’y avait pas non plus d’élément indiquant qu’il ait été en désaccord avec les décisions du conseil d’administration concernant “l’affaire de Dubaï”, ont précisé les cabinets d’avocats, faisant référence à la précédente déclaration de M. Chakraborty à CNBC-TV18 selon laquelle la banque HDFC avait tardé à prendre des mesures à l’encontre des responsables impliqués dans la vente abusive d’obligations de catégorie 1 supplémentaire à des investisseurs à Dubaï.

La banque et les cabinets d’avocats externes ont “à plusieurs reprises” demandé à M. Chakraborty de s’entretenir avec eux dans le cadre de l’enquête, mais cet entretien n’a pas eu lieu, ajoute le rapport.

M. Chakraborty n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant ce rapport.

La conclusion de l’enquête permet à la HDFC Bank de donner suite à sa demande auprès de la Banque centrale indienne (RBI) visant à reconduire dans ses fonctions le directeur général Sashidhar Jagdishan, dont le mandat de trois ans expire en octobre.

La demande relative au poste de directeur général, qui devait être déposée avant la fin du mois de mai, avait été reportée dans l’attente des conclusions de l’examen. La banque centrale doit approuver toutes les nominations aux postes de direction des établissements de crédit indiens.