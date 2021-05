La Banque Hottinguer recrute la responsable climat d' Axa IM

(NEWSManagers.com) - La Banque Hottinguer a recruté Lise Moret en tant que responsable de la finance durable et de l' investissement à impact. L' intéressée vient d' Axa Investment Managers, où elle passé plus de dix ans et a été successivement responsable des solutions ESG et responsable de la stratégie et de la gestion du climat.

A la Banque Hottinguer, qu' elle rejoindra le 17 mai, Lise Moret supervisera l' accélération de l' intégration des facteurs ESG (environnement, social, gouvernance) dans les activités de gestion d' actifs et de banque privée, notamment la démarche de vote actionnarial et les activités d' engagement de la Banque Hottinguer. Elle assurera et contribuera aussi au développement de l' expertise et de la gamme d' investissement à impact.

Lise Moret conservera ses fonctions de membre de la Commission Climat et Finance Durable de l' Autorité des marchés financiers et de présidente de la Commission Recherche du Forum pour l' investissement responsable.

A noter qu' Axa IM a subi plusieurs départs dans son équipe dédiée au développement durable ces derniers mois. Matt Christensen, qui était en charge au niveau mondial de l' investissement responsable et de la stratégie impact, est parti fin 2020 pour rejoindre Allianz Global Investors en décembre en tant que responsable mondial de l' investissement durable et à impact. Il a ensuite été rejoint par Thomas Roullan, qui était responsable des solutions d'investissement responsable des modèles et des outils chez Axa IM, et Julien Bertrand, qui travaillait comme analyste ESG.