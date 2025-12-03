La Banque européenne de réarmement cherche à fusionner avec une banque multilatérale rivale soutenue par JPMorgan

L'ERB propose une fusion pour consolider ses efforts et renforcer son attrait auprès des gouvernements

L'ERB et le DSRB recherchent le soutien des gouvernements

Le DSRB est soutenu par la Deutsche Bank et JPMorgan

(Ajout de la mention EXCLUSIF et de précisions contextuelles) par Maria Martinez et Iain Withers

BERLIN/LONDRES, 3 décembre - La Banque européenne de réarmement (ERB), une initiative visant à créer une banque soutenue par l'État pour les projets de défense européens, a proposé de fusionner avec la Banque de défense, de sécurité et de résilience (DSRB) afin de consolider les efforts et de renforcer leur attrait auprès des gouvernements.

"J'ai écrit à la DSRB la semaine dernière pour leur dire que nous aimerions fusionner les deux équipes parce qu'il n'est pas utile d'avoir deux organisations qui parlent toutes les deux de créer une banque multilatérale et qui se font concurrence", a déclaré Guy de Selliers, un dirigeant de l'initiative ERB, mardi lors d'un événement à Berlin.

La DSRB a déclaré à Reuters mercredi qu'elle ne commentait pas les spéculations. Deutsche Bank DBKGn.DE et JPMorgan JPM.N sont à la tête d'un groupe d'une demi-douzaine de banques qui soutiennent le DSRB, selon le site web de la banque multilatérale.

L'ERB et le DSRB visent tous deux à créer une institution bénéficiant d'une cote de crédit triple A - la plus élevée - afin de mobiliser rapidement des capitaux pour les acquisitions européennes de défense, mais ils diffèrent en ce qui concerne la composition et les conditions de prêt.

L'ERB se concentre sur les membres européens de l'OTAN et prête aux taux du marché. Le DSRB a cherché à élargir sa composition en y incluant le Canada.

Des discussions sont en cours avec les gouvernements, mais jusqu'à présent, seule la Pologne a approuvé l'initiative, a déclaré M. de Selliers, de l'ERB, à Berlin. Le ministère polonais des affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Nous avons parlé à de nombreux gouvernements et nous avons reçu des réponses très positives. Personne n'a été en mesure de trouver une faille fatale", a déclaré M. de Selliers.

La France a fait l'éloge de la proposition, mais a exprimé des inquiétudes quant à la souveraineté et à la capacité financière, a déclaré M. de Selliers, ajoutant que l'équipe espérait que Paris "se rallierait". Le ministère français des finances n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

DES PROPOSITIONS SIMILAIRES, UNE PORTÉE DIFFÉRENTE

L'initiative ERB a été proposée en janvier par l'ancien chef de la défense britannique, le général Nick Carter, l'ancien membre du comité exécutif de la BERD, M. de Selliers, et Edward Lucas, conseiller principal au Center for European Policy Analysis à Washington.

Elle a invité les pays européens de l'OTAN à devenir actionnaires et espère générer jusqu'à 250 milliards d'euros (292 milliards de dollars) de prêts sur les marchés des capitaux en mobilisant environ 10 milliards d'euros auprès des actionnaires membres, versés sur trois ans, selon un mémo de l'ERB communiqué à Reuters dimanche.

Le DSRB, proposé par d'anciens conseillers en sécurité de l'OTAN, d'anciens militaires de haut rang et des banquiers, vise à lever 100 milliards de livres (133 milliards de dollars) pour financer des projets de défense, en particulier dans les pays qui peuvent avoir du mal à accéder à des financements moins onéreux.

L'initiative a subi un revers en septembre lorsque des fonctionnaires britanniques ont déclaré à Reuters qu'ils ne la soutiendraient pas.

Le DSRB a déclaré à l'époque que les mécanismes financiers pour le financement de la défense suscitaient un large intérêt au niveau international, mais que les gouvernements n'en étaient qu'au début du processus. "Comme c'est toujours le cas avec les institutions multilatérales proposées, aucun pays n'a encore pris d'engagement formel", a ajouté le DSRB.

LES PROPOSITIONS DES PRÊTEURS MULTILATÉRAUX CHERCHENT LE SOUTIEN DES GOUVERNEMENTS

Le groupe ERB a également eu des discussions avec le gouvernement allemand, que M. de Selliers a déclaré être en cours, tout en refusant de fournir des détails. Le ministère allemand des finances s'est refusé à tout commentaire.

"Nous sommes dans une situation d'urgence en matière de défense", a déclaré Jessica Berlin, responsable de l'initiative ERB en Allemagne et chargée de recherche au Center for European Policy Analysis. "Cette banque a besoin de l'Allemagne et l'Allemagne a besoin de cette banque."

L'urgence des discussions gouvernementales a fluctué en fonction des développements géopolitiques, atteignant un sommet lors de la préparation du sommet de l'OTAN au début de l'année et perdant de son élan par la suite, a déclaré M. de Selliers, alors que les pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre en Ukraine progressent.

"Ce que nous faisons maintenant, c'est essayer d'amener les dirigeants politiques à passer du problème numéro cinq au problème numéro un et à le mener à bien."

(1 $ = 0,7520 livre)

(1 $ = 0,8576 euro)