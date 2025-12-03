La Banque européenne de réarmement cherche à fusionner avec une banque multilatérale rivale soutenue par JPMorgan

BERLIN/LONDRES, 3 décembre - La Banque européenne de réarmement (ERB), une initiative visant à créer une banque soutenue par l'État pour les projets de défense européens, a proposé de fusionner avec la Banque de défense, de sécurité et de résilience (DSRB) afin de consolider les efforts et de renforcer leur attrait pour les gouvernements.

"J'ai écrit à la DSRB la semaine dernière pour leur dire que nous aimerions fusionner les deux équipes parce qu'il n'est pas utile d'avoir deux organisations qui parlent toutes les deux de créer une banque multilatérale et qui se font concurrence", a déclaré Guy de Selliers, un dirigeant de l'initiative ERB, mardi lors d'un événement à Berlin.

Contactée par Reuters mercredi, la DSRB a déclaré qu'elle ne commentait pas les spéculations.

Deutsche Bank DBKGn.DE et JPMorgan JPM.N sont à la tête d'un groupe d'une demi-douzaine de banques qui soutiennent le DSRB, selon le site web de la banque multilatérale. L'ERB et le DSRB visent tous deux à créer une institution bénéficiant d'une notation AAA - la plus élevée - afin de mobiliser rapidement des capitaux pour les achats de matériel de défense européen, mais ils diffèrent en ce qui concerne la composition et les conditions de prêt.

L'ERB se concentre sur les membres européens de l'Otan et prête aux taux du marché. Le DSRB a cherché à élargir sa composition en y incluant le Canada.

Les discussions avec les gouvernements se poursuivent, mais jusqu'à présent, seul le gouvernement polonais a donné son aval à l'a déclaré le dirigeant de l'à Berlin.

Un porte-parole du ministère polonais des affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Nous avons parlé à de nombreux gouvernements et nous avons reçu des réponses très positives. Personne n'a été en mesure de trouver une faille fatale", a déclaré M. de Selliers. La France a fait l'éloge de la proposition mais a exprimé des inquiétudes concernant la souveraineté et la capacité financière, mais l'équipe a dit qu'elle espérait que le pays "reviendrait à la charge", a-t-il dit.

Un porte-parole du ministère français des finances n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.