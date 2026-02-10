La banque du Vatican s'associe à Morningstar pour lancer des fonds indiciels catholiques

La banque du Vatican s'est associée à Morningstar MORN.O pour lancer deux nouveaux indices d'actions conformes aux principes catholiques, ont indiqué les deux entités mardi, dans le cadre d'une collaboration inhabituelle entre le Vatican et le secteur financier.

La banque, officiellement connue sous le nom d'Institut pour les œuvres de religion (IOR) , a déclaré que les indices comprendraient chacun 50 sociétés à moyenne et grande capitalisation conformes aux enseignements catholiques sur les questions de vie, la responsabilité sociale et la protection de l'environnement.

Les nouveaux indices sont Morningstar IOR US Catholic Principles et Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles.

Selon Morningstar, les principaux titres du fonds de la zone euro comprennent le fournisseur de semi-conducteurs ASML Holding, Deutsche Telekom et l'éditeur de logiciels SAP.

L'investissement socialement responsable s'est développé au cours des dernières décennies. Ave Maria Mutual Funds, une famille de fonds américains qui investit selon des principes catholiques, a déclaré avoir 3,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion en 2025.

La coentreprise entre Morningstar et la banque du Vatican fait suite aux efforts déployés pour assainir la réputation de la banque, qui a été ternie au cours des dernières décennies par des affaires de corruption, de détournement de fonds et d'autres délits.

Le pape François, décédé l'année dernière, a promulgué une série de réformes pour résoudre ces problèmes.