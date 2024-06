"La Banque du Japon maintiendra sa position hawkish" (Allianz GI)

"Suite à la forte accélération des ventes de yens après la dernière conférence de presse et à la nécessité d'intervenir, le gouverneur Ueda adoptera probablement un ton plus hawkish dans son discours, conformément à ses récentes déclarations publiques", conclut-il.

Selon Greg Hirt, les attentes en matière d'inflation et certains éléments de l'IPC (Indice des Prix à la Consommation) restent résistants, ce qui pourrait justifier une nouvelle normalisation de la politique de la BOJ au cours du second semestre de l'année.

(AOF) - "La Banque du Japon maintiendra sa position hawkish lors de la prochaine réunion", soutient Greg Hirt, Global CIO Multi Asset chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Banque du Japon des 13 et 14 juin. Il ajoute que dans un contexte de ralentissement général de la dynamique économique, "il semble peu probable que des changements supplémentaires soient apportés lors de la réunion de juin".

