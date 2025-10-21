 Aller au contenu principal
"La Banque du Japon devrait maintenir ses taux inchangés pour le reste de l'année" (Aberdeen)
information fournie par AOF 21/10/2025 à 17:13

(AOF) - "Sanae Takaichi a remporté le vote parlementaire pour devenir Première ministre du Japon, s'imposant au second tour dans les deux chambres", souligne Sree Kochugovindan, Senior Research Economist chez Aberdeen, à propos du nouveau Premier ministre japonais. La tâche cruciale de la nomination des ministres du cabinet a débuté. À noter, la nomination de Satsuki Katayama en tant que première femme ministre des Finances du pays.

"Lors de sa première conférence de presse, Katayama a refusé de commenter le yen ou la Banque du Japon, mais a affirmé son soutien à une " politique budgétaire responsable mais proactive ", poursuit Aberdeen.

Dans les prochains jours, Takaichi concentrera son attention sur des enjeux diplomatiques, notamment la visite du président américain Donald Trump prévue la semaine prochaine. Cette rencontre sera déterminante pour les relations commerciales à venir, compte tenu de la position critique de Takaichi sur certains volets de l'accord commercial.

"Nous nous attendons à ce que la Banque du Japon conserve son indépendance en matière de politique monétaire, continuant de suivre l'évolution des salaires et de l'inflation conformément à ses prévisions. Selon notre analyse, la Banque devrait maintenir ses taux inchangés pour le reste de l'année, avant de procéder à des hausses très graduelles sur les deux prochaines années ", conclut Aberdeen.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

