La Banque du Canada réduit son taux directeur de 25 points de base

(AOF) - La Banque du Canada a abaissé comme attendu son taux directeur de 25 points de base à 3%. Il était encore à 5% au début du mois de juin. Il s'agit de la sixième baisse consécutive. "L'économie devrait se renforcer progressivement et l'inflation devrait rester proche de l'objectif. Cependant, si des droits de douane importants et généralisés étaient imposés, la résilience de l'économie canadienne serait mise à l'épreuve", souligne l'institution dont le siège est basé à Ottawa.

