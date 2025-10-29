La Banque du Canada réduit de nouveau son taux directeur

(AOF) - La Banque du Canada a procédé à une deuxième baisse consécutive de son taux directeur d'un quart de point, à 2,25%. "Compte tenu de la faiblesse actuelle de l’économie et du fait que l’inflation devrait rester proche de la cible de 2 %, le Conseil de direction a décidé de réduire le taux directeur de 25 points de base", a indiqué, dans un communiqué, l'institution monétaire canadienne, basée à Ottawa. Le taux officiel d’escompte s’établit à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %.

Après cette annonce, sur le marché des changes, le dollar canadien engrange 0,16% à 0,7182 dollar.