 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 207,20
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Banque du Canada réduit de nouveau son taux directeur
information fournie par AOF 29/10/2025 à 15:04

(AOF) - La Banque du Canada a procédé à une deuxième baisse consécutive de son taux directeur d'un quart de point, à 2,25%. "Compte tenu de la faiblesse actuelle de l’économie et du fait que l’inflation devrait rester proche de la cible de 2 %, le Conseil de direction a décidé de réduire le taux directeur de 25 points de base", a indiqué, dans un communiqué, l'institution monétaire canadienne, basée à Ottawa. Le taux officiel d’escompte s’établit à 2,5 %, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20 %.

Après cette annonce, sur le marché des changes, le dollar canadien engrange 0,16% à 0,7182 dollar.

Devises
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank