La Banque du Canada assouplit sa politique monétaire, mais fera preuve de prudence à l'avenir

(AOF) - La Banque du Canada a abaissé le taux cible du financement à un jour de 25 points de base à 2,75 %. Son gouverneur, Tiff Macklem, a prévenu qu'elle abordera " avec prudence tout changement futur du taux directeur, car il sera essentiel d’évaluer les pressions à la hausse sur l’inflation causées par les coûts plus élevés, et les pressions à la baisse causées par la demande plus faible ". La Banque centrale s'attend en effet à ce que le conflit commercial avec les États-Unis pèse sur l'activité économique et qu'il fasse monter les prix.

" La politique monétaire ne peut pas neutraliser les répercussions d'une guerre commerciale. Mais elle peut – et elle doit – empêcher les hausses de prix d'alimenter l'inflation de façon durable ", a souligné la Banque du Canada.

Sur le marché des changes, le dollar canadien gagne 0,23% à 0,6942 dollar.