La Banque du Canada assouplit sa politique monétaire de 50 points de base

(AOF) - Après la Banque de réserve d'Australie, hier, et avant la Banque centrale européenne, demain, la Banque du Canada a dévoilé sa dernière décision de politique monétaire de l'année. Comme prévu, elle a réduit de 50 points de base le taux cible du financement à un jour pour le faire passer à 3,25%. "L’inflation se situe autour de 2 %, l’économie est en situation d’offre excédentaire et les indicateurs récents penchent du côté d’une croissance plus faible que prévu" a expliqué l'institution financière.

Dans ce contexte, le conseil de direction a décidé d'assouplir sa politique monétaire de 50 points de base pour soutenir la croissance économique et garder l'inflation près du milieu de la fourchette de 1% à 3%.

Ses prochaines "décisions seront guidées par les nouvelles informations qu'elle recevra et son évaluation de leurs implications pour les perspectives d'inflation".

Banque du Canada a souligné que "la possibilité que la prochaine administration américaine impose de nouveaux droits de douane sur les exportations canadiennes vers les États-Unis a accru l'incertitude et brouillé les perspectives économiques".

Sur le marché des changes, le dollar canadien gagne 0,24% à 0,7068 dollar américain.