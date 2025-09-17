La Banque du Canada assouplit sa politique monétaire de 25 points de base

(AOF) - A quelques heures de la décision de la Fed, la Banque du Canada a réduit, comme attendu, son principal taux directeur de 25 points de base, à 2,5%. Étant donné que l’économie s’est affaiblie et que les risques à la hausse entourant l’inflation ont diminué, le Conseil de direction de l'institution a jugé qu’une réduction du taux directeur était appropriée pour mieux équilibrer les risques. Selon celui-ci, " l’inflation sous-jacente avoisinerait 2,5 % ".

En outre la " récente décision du gouvernement fédéral de retirer la plupart des droits de douane de rétorsion sur les biens importés des États-Unis aura pour effet d'alléger les pressions à la hausse sur les prix de ces biens dans l'avenir. " Dans le même temps, l'incertitude commerciale a pesé lourdement sur l'activité économique au deuxième trimestre.