La Banque des Territoires prend 50% d'actifs renouvelables de Total

PARIS, 28 janvier (Reuters) - La Banque des Territoires, qui dépend de la Caisse des dépôts, a pris une participation de 50% dans un portefeuille d'actifs solaires et éoliens de Total Quadran, filiale de production d'électricité renouvelable de Total en France, a annoncé mardi le groupe français. Ce portefeuille, valorisé environ 300 millions d'euros par cette transaction, est composé de 11 parcs éoliens et 35 centrales solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 143 megawatts (MW). (Nicolas Delame et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

