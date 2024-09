La Banque de Norvège ne devrait pas modifier sa politique monétaire cette année

Selon Commerzbank, " la question était de savoir si elle pourrait éventuellement procéder à une première baisse de taux dès la fin de l'année ". Les économistes sont désormais fixés et la couronne norvégienne gagne 1% à 0,0857 euro ce matin.

"Nous pensons qu'il est nécessaire de maintenir le taux directeur à son niveau actuel pendant un certain temps encore, mais que le moment d'assouplir la politique monétaire approche", a ajouté Ida Wolden Bache.

(AOF) - "Le taux directeur sera probablement maintenu à 4,5 % jusqu'à la fin de l'année", a déclaré la gouverneure de la Norges Bank, Ida Wolden Bache après avoir laissé inchangée aujourd’hui sa politique monétaire. Il devrait " être progressivement réduit à partir du premier trimestre 2025, " a-t-elle précisé. "L'inflation a nettement diminué par rapport à son pic, mais l'inflation sous-jacente n'a pas baissé dans la même mesure. En outre, l'augmentation rapide des coûts des entreprises et la dépréciation de la couronne devraient freiner la poursuite de la désinflation " explique- Ida Wolden Bache.

