La Banque de Norvège maintient ses taux, l'affablissement de l'inflation remet en question les hausses prévues

La Banque de Norvège (Norges Bank) a maintenu jeudi son principal taux directeur à 4,25%, comme prévu, tout en soulignant que l'affaiblissement de l'inflation semait le doute quant à ses projets de relever les coûts d'emprunt.

L'institution, qui avait déclaré en juin qu'une hausse de taux était attendue "lors de l'une des prochaines réunions de politique monétaire", dit désormais que la trajectoire des taux dépendrait des évolutions économiques.

L'inflation a ralenti et est plus basse que prévu cet été, ce qui est une bonne nouvelle, a déclaré la gouverneure Ida Wolden Bache, citée dans le communiqué de la Norges Bank.

"Mais l'inflation est encore trop élevée, et il est trop tôt pour conclure que les perspectives d'inflation ont changé de manière significative. Il pourrait donc encore devenir nécessaire d'augmenter le taux directeur", a-t-elle ajouté.

La couronne norvégienne s'est affaiblie à 10,98 face à l'euro EURNOK= immédiatement après les annonces de la Norges Bank vers 09h02 GMT, alors qu'elle était à 10,93 auparavant.

L'inflation sous-jacente en Norvège est restée stable sur un an en juillet à +2,7%, en-deçà de la prévision officielle de la banque centrale (+3,3%) mais toujours au-dessus de son objectif de 2%.

Certains membres du comité de politique monétaire "ont fait part de leurs inquiétudes concernant le niveau toujours faible de l'activité dans le secteur de la construction" et ont estimé que la baisse des prix de l'immobilier pourrait encore freiner cette activité, selon un résumé des délibérations diffusé par la Norges Bank.

"La Norges Bank pourrait en avoir fini avec les hausses de taux pour cette année", a écrit la société de courtage Sparebank 1 dans une note adressée à ses clients.

La banque centrale de la Suède doit publier sa décision concernant les taux d'intérêt le 20 août, la plupart des analystes s'attendant également à ce qu'il n'y ait aucun changement.

(Nerijus Adomaitis, Terje Solsvik et Louise Rasmussen; version française Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)