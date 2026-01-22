 Aller au contenu principal
La Banque de Norvège maintient ses taux inchangés, pas pressée de les baisser
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 10:39

La banque centrale de Norvège a maintenu jeudi, comme prévu, son taux directeur inchangé à 4,0% et réitéré son peu d'empressement à réduire les coûts d'emprunt au cours de l'année.

La Norges Bank a entamé en juin un cycle d'assouplissement monétaire avant d'abaisser de nouveau son taux directeur en septembre. Le mois dernier, elle a déclaré qu'elle réduirait probablement ses taux une ou deux fois en 2026 et que le taux directeur serait ramené à 3% d'ici fin 2028.

Le comité de politique monétaire a indiqué jeudi que les perspectives générales n'avaient pas sensiblement évolué depuis décembre.

"La situation géopolitique actuelle est tendue et engendre de l'incertitude, notamment quant aux perspectives économiques", a déclaré jeudi la gouverneure Ida Wolden Bache dans un communiqué.

"Nous ne sommes pas pressés de baisser davantage le taux directeur. L'inflation est encore trop élevée", a-t-elle fait valoir.

L'inflation sous-jacente en Norvège a augmenté de manière inattendue en décembre pour atteindre 3,1% sur un an, soit au-delà de l'objectif de 2% fixé par la banque centrale.

(Rédigé par Terje Solsvik et Jagoda Darlak, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

