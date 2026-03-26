La Banque de Montréal se fixe un objectif de rendement des capitaux propres supérieur à 15 % en misant sur la richesse et les activités aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque de Montréal BMO.O a déclaré jeudi qu'elle visait un rendement des capitaux propres de plus de 15% d'ici 2028, en misant sur la croissance de ses activités de gestion de patrimoine et américaines.