 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Banque de Montréal se fixe un objectif de rendement des capitaux propres supérieur à 15 % en misant sur la richesse et les activités aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque de Montréal BMO.O a déclaré jeudi qu'elle visait un rendement des capitaux propres de plus de 15% d'ici 2028, en misant sur la croissance de ses activités de gestion de patrimoine et américaines.

Valeurs associées

BK OF MONTREAL
189,470 CAD TSX 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank