La Banque de Montréal se fixe un objectif de rendement des capitaux propres supérieur à 15 % en misant sur la richesse et les activités aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Banque de Montréal BMO.O a déclaré jeudi qu'elle visait un rendement des capitaux propres de plus de 15% d'ici 2028, en misant sur la croissance de ses activités de gestion de patrimoine et américaines.
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