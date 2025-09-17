La Banque de Montréal nomme Rahul Nalgirkar au poste de directeur financier

La Banque de Montréal BMO.TO a annoncé mercredi que Rahul Nalgirkar occupera le poste de directeur financier de la banque canadienne à compter du 1er janvier 2026.