La banque de blockchain Figure est évaluée à 7,6 milliards de dollars, les actions faisant un bond au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Figure Technology

FIGR.O ont bondi de 44% lors de leurs débuts sur le Nasdaq jeudi, valorisant la banque basée sur la blockchain à 7,62 milliards de dollars.