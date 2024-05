La Banque d'Israël maintient ses taux inchangés

(AOF) - La Banque centrale d'Israël a annoncé ce lundi avoir opté pour le statu quo en laissant ses taux d'intérêt inchangés. Alors que le pays est en guerre contre le Hamas depuis plus de sept mois, le Comité monétaire a décidé de maintenir son indice de référence à 4,5% après une première baisse des taux en début d'année. "La trajectoire des taux d'intérêt sera déterminée en fonction de la convergence continue de l'inflation vers son objectif, de la stabilité continue des marchés financiers, de l'activité économique et de la politique budgétaire", précise la Banque.

