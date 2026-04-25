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La banque d'investissement Lincoln International se rapproche des marchés boursiers en déposant une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 25/04/2026 à 00:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Fournit des détails et des informations générales sur Lincoln International tout au long du texte)

Lincoln International a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, ouvrant la voie à une introduction en bourse, fait rare pour une banque d'investissement.

Le marché des introductions en bourse s'est animé ces derniers jours, les craintes d'un conflit prolongé au Moyen-Orient s'étant apaisées, plusieurs grandes opérations ayant été lancées après une brève accalmie en mars.

La société basée à Chicago, dans l'Illinois, a déclaré un bénéfice net de 214,1 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 783,8 millions de dollars en 2025, contre un bénéfice net de 163,6 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 578,7 millions de dollars l'année précédente, selon le dossier déposé.

Cette introduction en bourse, par le biais de laquelle les investisseurs prévoient de vendre des actions, pourrait potentiellement positionner la société aux côtés de banques d'investissement de niche telles que Moelis MC.N et Houlihan Lokey HLI.N , qui sont entrées en bourse à New York depuis 2010.

Fondée en 1996, Lincoln International est une société de conseil en banque d'investissement spécialisée dans les marchés de capitaux privés, qui offre des conseils aux sociétés de rachat, aux investisseurs en crédit privé et aux entreprises non cotées.

La société compte environ 1 400 professionnels, dont 161 directeurs généraux, répartis dans plus de 30 bureaux à travers 14 pays.

En octobre, Lincoln International a finalisé l'acquisition de MarshBerry, une société de conseil au service des secteurs du courtage d'assurance, de la distribution d'assurance et de la gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.

Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'opération.

Lincoln International sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "LCLN".

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ARXIS RG-A
35,0000 USD NASDAQ -6,04%
HOULIHAN LOKEY RG-A
158,090 USD NYSE -0,12%
MOELIS & CO RG-A
68,080 USD NYSE +1,23%
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