La banque d'investissement Lincoln International lève 421 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Lincoln International a annoncé mardi avoir levé 421 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, ouvrant la voie à l'une des rares entrées en bourse d'une banque d'investissement.

La banque d'investissement spécialisée basée à Chicago, dans l'Illinois, et les actionnaires vendeurs ont cédé 21 millions d'actions lors de l'introduction en bourse au prix de 20 dollars chacune, soit le haut de la fourchette de prix visée. Cela a valorisé la société à environ 2,04 milliards de dollars.

La forte demande des investisseurs pour les nouvelles cotations stimule le marché des introductions en bourse, les débuts fulgurants de Cerebras Systems CBRS.O , fabricant de puces d'IA, encourageant les entreprises à entrer en bourse, même si la guerre en Iran reste une source majeure de volatilité.

Fondée en 1996, Lincoln est une banque d'investissement axée sur le marché intermédiaire, qui conseille les sociétés de capital-investissement sur la vente et l'achat d'entreprises, l'obtention de financements et l'évaluation de leur organisation ou de leur portefeuille.

La société opère à travers deux segments principaux: le conseil en banque d'investissement, et les évaluations et avis. Elle compte plus de 30 bureaux répartis dans 14 pays et emploie environ 1 400 professionnels, au 31 décembre.

En octobre, Lincoln International a finalisé l'acquisition de MarshBerry, une société de conseil au service des secteurs du courtage d'assurance, de la distribution d'assurance et de la gestion de patrimoine. Son rachat de Spurrier Capital Partners en 2022 et de TCG Corporate Finance en 2024 a également permis d'étendre son activité de fusions-acquisitions dans le secteur technologique.

L'activité de conseil en fusions-acquisitions de Lincoln se concentre sur les transactions sur le marché privé d'une valeur comprise entre 250 millions et 2 milliards de dollars, et représente fréquemment des sociétés de capital-investissement lors de la vente de sociétés de portefeuille.

Goldman Sachs et Morgan Stanley ont agi en tant que co-chefs de file. Lincoln sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "LCLN" mercredi.