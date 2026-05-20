La banque d'investissement Lincoln International lève 421 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Lincoln International a annoncé mardi avoir levé 421 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, ouvrant ainsi la voie à l'une des rares entrées en bourse d'une banque d'investissement.