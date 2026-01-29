La banque d'investissement Lazard progresse après des bénéfices supérieurs aux estimations

29 janvier - ** Les actions de Lazard LAZ.N augmentent de 3,94% à 54,69$ après que le bénéfice du 4ème trimestre ait dépassé les estimations

** La société affiche un bénéfice ajusté de 80 cents par action, supérieur aux estimations des analystes de 69 cents par action

** Le chiffre d'affaires ajusté du conseil financier a augmenté de 7% pour atteindre 542 millions de dollars

** Les revenus ajustés de l'activité de gestion d'actifs augmentent de 18% pour atteindre 339 millions de dollars

** La société annonce la nomination de Tracy Farr au poste de directeur financier, à compter du 1er février

** 5 des 11 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 4 comme un "maintien" et 2 comme une "vente"; le PT médian est de 59 $ - données compilées par LSEG

** LAZ a chuté de 5,6% en 2025