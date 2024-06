La Banque d'Australie ne modifie pas sa politique monétaire

(AOF) - La Banque centrale australienne a maintenu inchangé son principal taux directeur à 4,35%, comme anticipé par les économistes. "L'inflation reste supérieure à l'objectif fixé et s'avère persistante", a commenté l'institution financière. "L'évolution des taux d'intérêt qui garantira au mieux le retour de l'inflation à son niveau cible dans un délai raisonnable reste incertaine et le conseil n'exclut rien". MUFG souligne que la RBA reste l'une des Banques centrales les plus hawkish du G10.

Le dollar australien a progressé dans le sillage des commentaires de la Banque centrale australienne : il gagne 0,47% à 0,6643 dollar américain.