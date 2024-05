La Banque d'Australie affiche sa détermination à lutter contre l'inflation

(AOF) - La Banque centrale australienne a maintenu inchangé son principal taux directeur à 4,35%, comme attendu. "Les données récentes indiquent que, si l'inflation diminue, c'est plus lentement que prévu et qu'elle reste élevée", a commenté l'institution financière. "Le conseil s'attend à ce qu'il faille encore un certain temps avant que l'inflation ne se situe durablement dans la fourchette cible et restera vigilant face aux risques de hausse". Il "n'exclut rien."

Sur le marché des changes, le dollar australien perd 0,16% à 0,6142 euro.

Pour Commerzbank, le fait que l'Aussie n'ait pas profité de cette décision peut s'expliquer par le fait que les acteurs du marché s'attendaient à des signaux encore plus hawkish de la part de la Banque centrale, de préférence en faisant allusion à un possible relèvement des taux d'intérêt.