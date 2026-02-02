La Banque d'Angleterre va consulter sur les alternatives aux cartes de débit et de crédit

La Banque d'Angleterre a déclaré lundi qu'elle lancerait une consultation publique dans les mois à venir sur la manière dont les paiements des consommateurs devraient fonctionner à l'avenir, notamment en facilitant le paiement électronique sans utiliser de carte de débit ou de crédit.

"Nous voulons que les consommateurs britanniques aient la possibilité de payer les détaillants en magasin ou en ligne directement à partir de leurs comptes bancaires, en complément des cartes de paiement", a déclaré Sarah Breeden, gouverneure adjointe, dans un discours prononcé lundi .

Les espèces sont utilisées pour moins de 10 % des paiements en Grande-Bretagne, tandis que les cartes de débit et de crédit représentent près des deux tiers des transactions, ce qui fait des sociétés américaines Mastercard MA.N et Visa V.N les gardiennes efficaces de la plupart des activités financières quotidiennes.

En novembre, le ministère britannique des finances et la Banque d'Angleterre ont défini une stratégie pour l'infrastructure des paiements de détail , qui encourage notamment les banques et les autres sociétés financières à développer conjointement une plus grande variété d'options de paiement pour les consommateurs.

Mme Breeden a déclaré qu'une plus grande concurrence pourrait réduire les frais de transaction pour les petits détaillants - qui paient généralement quatre fois plus que les grandes chaînes - et offrir une plus grande résilience contre les cyberattaques et autres risques.

Une consultation plus large aura lieu au printemps, et avant cela, la BoE a mis en place des panels pour recueillir les avis de groupes extérieurs au secteur financier et de groupes internes à ce secteur.

Elle a prononcé son discours lors d'une conférence organisée par la société d'événements financiers City & Financial Global, et un membre de l'auditoire lui a demandé si la stratégie britannique faisait écho aux préoccupations en matière de souveraineté et de sécurité dans d'autres pays européens.

Mme Breeden n'a pas abordé ces questions de manière explicite, mais a répondu que "si vous avez plus d'un moyen de paiement au point de vente, dans le cas rare d'une perturbation opérationnelle, vous êtes mieux à même de poursuivre l'activité économique.""

La stratégie examinera également la manière de garantir la compatibilité de l'argent traditionnel avec les futurs stablecoins ou une éventuelle monnaie numérique gérée par la BoE , ainsi que la réduction du coût des paiements transfrontaliers, a-t-elle déclaré.

Il est peu probable que les nouvelles options de paiement remplacent totalement les cartes de débit et de crédit, car dans d'autres pays comme la Suède, l'Inde et le Brésil, de multiples options coexistent, a-t-elle ajouté.